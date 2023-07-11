ننشر الأوراق المطلوبة للتسجيل بالصف الأول الإبتدائي في ليبيا للعام الدراسي 2024/2023م، والتي يجب أن ترفق مع البطاقة كالتالي :
مسوغات التسجيل المطلوبة والتي يجب أن ترفق مع البطاقة :
(1) صورة من شهادة ميلاد التلميذ .
(2) صورة من شهادة ميلاد الأب .
(3) صورة من شهادة ميلاد الأم.
(4) الرقم الوطني للتلميذ معتمد ( النسخة الأصلية ) .
(5) الوضع العائلي المعتمد ( النسخة الأصلية ) .
(6) البطاقة الصحية للتلميذ .
(7) صورة من بطاقة التطعيم .
(8 عدد 4 صور شخصية بالزي المدرسي .
(9) إفادة بمحل الإقامة.
يقبل التلاميذ الذين أتموا السنة السادسة من أعمارهم وقت التسجيل أو إلى نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة . . ملاحظة : البطاقة تعبأ عن طريق ولي الأمر وتحت مسؤولية الشؤون الطلابية بالمدرسة .
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