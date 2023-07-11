المشير “خليفة حفتر” يلتقي “باتيلي” للتباحث حول آخر المُستجدات على الساحة الليبية

التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب “خليفة حفتر” في مكتبه بمقرّ القيادة العامة وفد الأمم المتحدة برئاسة “عبدالله باتيلي”.

ووفق بيان صادر عبر صفحة القيادة الرسمية على موقع “فيسبوك”، تم التباحث حول آخر المُستجدات

السياسية على الساحة الليبية، مؤكدين على ضرورة الدفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

يذكر أن باتيلي، ناقش مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في طرابلس، أمس الإثنين، آخر التطورات في التحضير للانتخابات، لافتا إلى أن «موقف الأمم المتحدة من مشاريع القوانين الانتخابية يؤكد على ضرورة أن تكون عملية قابلةً للتطبيق، وأن تحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلين».

كما أوضح المبعوث الأممي عبر “تويتر” أنهما ناقشا كذلك أهمية إشراك جميع المؤسسات المعنية لضمان نزاهة العملية السياسية، مؤكدا استمرار دعم الأمم المتحدة الفني للمفوضية، مشددا على ضرورة أن «تعمل كافة الأطراف معا لضمان إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا تعكس إرادة الشعب».