عمران: بيان “باتيلي” يؤكد أن البعثة تتغاضى عن الواقع الموجود

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “نادية عمران”، أن البعثة الأممية ما زالت تتجاهل الحلول الحقيقية وتدخل الليبيين في حلقات مفرغة متتالية من التجاذبات والمناكفات.

وأضافت “عمران” في تصريحات صحفية قائلة: ما هكذا تدار وتحل الأزمات، كل ما يحدث من البعثة الأممية ما هو إلا تمويهات سياسية ارتجالية للوضع الليبي لن تفضي لأي حلول.

واعتبرت “عمران” أن، بيان المبعوث الأممي يؤكد أن البعثة تتغاضى عن الواقع الموجود من مؤسسات منقسمة ومصالح متضاربة وحقائق واقعية، لتبحث عن حلول لا منطقية بعيدا عن الإرادة الشعبية.