السفارة البريطانية تعلن تأييدها قرار الرئاسي بتشكيل لجنة مالية عليا لمتابعة الإنفاق العام

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أعلنت السفارة البريطانية في طرابلس تأييدها لقرار المجلس الرئاسي بشأن تشكيل لجنة مالية عليا لمتابعة الإنفاق العام.

وقالت السفارة في بيان لها :”تقدر المملكة المتحدة جهود المجلس الرئاسي للجمع بين المؤسسات من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية”.

وأضافت السفارة البريطانية في بيانها :”نحث قادة ليبيا على وضع الشعب الليبي أولاً “.

وأكدت السفارة على ضرورة اتخاذ الخيارات والحلول الوسط اللازمة لإيجاد توزيع عادل ومنصف للموارد العامة الليبية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة ترتيبات مالية عليا برئاسته وأن يكون نائبه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وعضوية 16 آخرين من كافة الأطراف.

وتختص اللجنة بمتابعة الانفاق العام و ضمان التوزيع العادل للإيرادات على كافة الأقاليم الليبية.