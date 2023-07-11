| مجلس الدولة يوافق “مبدئيا” على خريطة طريق بشأن القوانين الانتخابية

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2023/07/11 على الساعة 23:53

: أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، عن تصويت أعضائه بقبول “مبدئي” لـخريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية”، فيما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، “تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم إلى يوم الثلاثاء بعد المقبل الموافق 25 يوليو الجاري”، وذلك “لمزيد من التشاور حول بنود جدول أعمال المجلس”، ومناقشة القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، وفق ما نشره عبر صفحته على “فيسبوك”.

وفقاً لبيان مقتضب للمجلس الأعلى للدولة، فإن المجلس ناقش خلال جلسته اليوم “مقترح خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية”، وأنه طتم القبول المبدئي لمقترح الخريطة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من السادة الأعضاء”. وأشار المجلس في بيانه إلى أن 34 عضواً صوتوا بقبول خريطة الطريق من أصل 56 عضواً شاركوا خلال جلسة اليوم.

وتنص خريطة الطريق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 240 يوماً من تاريخ المصادقة على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تقتصر مهامها على الإشراف على إجراء الانتخابات.

وفشل مجلس الدولة، أمس الاثنين، في عقد جلسة كان من المقرر التصويت فيها على مقترح خريطة الطريق “بسبب عدم توفر النصاب القانوني”. وعلى إثر إعلان المجلس عن التصويت على قبول خريطة الطريق، اليوم الثلاثاء، شكك عدد من أعضاء المجلس في صحة طريقة التصويت على الخريطة.

وكانت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إعدادها مقترح “خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية” لعرضه على أعضاء المجلس في جلسة رسمية.