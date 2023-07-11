ليبيا الان

السريري: اعتماد خارطة طريق السلطة التنفيذية بالتصويت جزء مهم من إتمام الانتخابات

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو لجنة 6+6 “فتح الله السريري”، أن ما حدث في جلسة المجلس اليوم كان لدعم مخرجات لجنة 6+6 والعمل على تنفيذ القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية الصادرة عنها.
وأضاف “السريري” في تصريحات صحفية أن، اعتماد خارطة طريق السلطة التنفيذية بالتصويت جزء مهم من إتمام العملية الانتخابية بإشراف حكومة مصغرة موحدة يمكن تسميتها “حكومة انتخابات” باعتبار أن هذه مهمتها الرئيسة.
وتابع: نتوقع اتخاذ مجلس النواب الخطوات ذاتها الأسبوع القادم ترسيخا لتوافق المجلسين ومسؤوليتهما القانونية والوطنية في هذه المرحلة.
الوسوم

السريري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك