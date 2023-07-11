السريري: اعتماد خارطة طريق السلطة التنفيذية بالتصويت جزء مهم من إتمام الانتخابات

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو لجنة 6+6 “فتح الله السريري”، أن ما حدث في جلسة المجلس اليوم كان لدعم مخرجات لجنة 6+6 والعمل على تنفيذ القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية الصادرة عنها.

وأضاف “السريري” في تصريحات صحفية أن، اعتماد خارطة طريق السلطة التنفيذية بالتصويت جزء مهم من إتمام العملية الانتخابية بإشراف حكومة مصغرة موحدة يمكن تسميتها “حكومة انتخابات” باعتبار أن هذه مهمتها الرئيسة.

وتابع: نتوقع اتخاذ مجلس النواب الخطوات ذاتها الأسبوع القادم ترسيخا لتوافق المجلسين ومسؤوليتهما القانونية والوطنية في هذه المرحلة.