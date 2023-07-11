السايح يبحث مع السفير الروسي تطورات العمليات الانتخابية

أكد سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا حيدر رشيد عبدالله اغانين دعم بلاده لجهود المفوضية العليا للانتخابات في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابت عماد السايح، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا حيدر رشيد عبدالله اغانين، لبحث آخر مستجدات وتطورات العمليات الانتخابية وتأكيداً لدعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا.

واستعرض اللقاء استعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.