هذا ما جاء في لقاء وزير النفط والغاز بالسفير الروسي في ليبيا

استقبل وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة محمد عون السفير الروسي لدى دولة ليبيا حيدر رشيد اغانين ووفد مرافق له.

وطالب السفير بالبدء في حل كل العوائق بين البلدين للانطلاق من خلال تفعيل اللجنة التي شكلت في عام 1995 والمباشرة في اللقاءات التشاورية باعتبارها تهتم بالتعاون في كافة المجالات بما فيها النفط والغاز ويجب ان تبدأ هذه اللقاءات في اقرب فرصة.

وأكد الوزير الليبي على عمق العلاقة بين البلدين وخاصة في مجال النفط والغاز.

ودعا إلى أن يكون الدور الروسي فعالا من أجل استقرار ليبيا لأن ذلك سيعود بالفائدة على الجميع لما تزخر به ليبيا من ثروات نفطية وغازية هائلة ومعادن ومصادر الطاقة البديلة وساحل طويل تعود بالفائدة على جميع الأطراف ، وأنه بامكان الشركات الروسية المشاركة في الجولة الاستكشافية ، بحيث يكون البدء من خلال تفعيل اللجنة المشتركة.