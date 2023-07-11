الحامي: اعتماد المجلس خارطة الطريق هو مخالفة لكل النظم

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري “نعيمة الحامي”، أن اعتماد المجلس خارطة الطريق اليوم هو مخالفة لكل نظم المجلس، لأنه جرى اعتمادها بعد حصولها على 34 صوتاً فقط.

وأضافت “الحامي” في تصريحات صحفية، أنه بلغ عدد الحضور في جلسة اليوم 57 عضواً، أي من المفترض أن تعتمد الخارطة بعد حصولها على 37 صوتا، حيث جرى التصويت بـ34 وهو مخالف.

وأشارت إلى أن، المكتب الإعلامي للمجلس صرح أنه اتفاق مبدئي، لأن رئيس المجلس خالد المشري على علم أن اعتماد الخارطة هو مخالفة كبيرة.

وأكدت أن، خارطة طريق لحل أزمة ليبيا يتم التصويت عليها بعدد 34 صوتاً فقط، وهو تصويت ضعيف جداً، وهذا دليل واضح وصريح على عدم صحية الأمر. مضيفة أنه قبل التصويت على الخارطة لم يتم منحنا الوقت الكافي لمناقشتها بشكل واسع.