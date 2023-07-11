مصادر تكشف تفاصيل جديدة بشأن القبض على وزير المالية السابق “فرج بومطاري”

ألقت قوات الامن الداخلي يوم الثلاثاء، القبض على فرج بومطاري وزير المالية السابق بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ومرشح المشير خليفة حفتر لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي بمطار معتيقية الدولي بالعاصمة طرابلس.

ووفقا لوسائل اعلام محلية نقلاً عن مصادر فإن قوات تابعة للأمن الداخلي وبأوامر من لطفي الحراري رئيس الجهاز، قامت بالقبض على فرج بومطاري بعد انتشار نبأ ترشيحه خلفا للصديق الكبير ضمن مشاورات بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة.

وأوضحت المصادر أن بومطاري دخل طرابلس عبر مطار معيتيقة الدولي بلا أي تحفظ أمني عليه في المنظومة وزار مكتب النائب العام و أكد له عدم وجود أي قيود ضده.

وبحسب المصادر فإن الكبير عبر قبل يومين في اجتماع مع المنفي والدبيبة عن استيائه من نبأ ترشيح بومطاري، خلفًا له.

وأشارت المصادر إلى أن لطفي الحراري يستعد لتوجيه تُهم ملفقة لفرج بومطاري لإزاحته من المشهد، بإيعاز من الكبير.