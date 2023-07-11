مهدداً الصديق الكبير.. الشيخ السنوسي الحليق يدعو الدبيبة والحراري لإطلاق سراح “بومطاري” فوراً

دعا الشيخ السنوسي الحليق رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس جهاز الامن الداخلي لطفي الحراري بإطلاق سراح فرج بومطاري وزير المالية السابق.

وقال الحليق في تصريحات اعلامية “نقول للدبيبة و لطفي الحراري، اذا انتم في الغرب نحن في الشرق وليبيا سادها مشاكل “, لذلك عليكم إطلاق سراح ابننا فرج بومطاري فورًا”.

وهدد الحليق “الصديق الكبير” بالقول “على الصديق الكبير ان يعلم بأنه هدف اذا مس إبننا أي سوء”.

ألقت قوات الامن الداخلي يوم الثلاثاء، القبض على فرج بومطاري وزير المالية السابق بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والمرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي بمطار معتيقية الدولي بالعاصمة طرابلس.

ووفقا لوسائل اعلام محلية نقلاً عن مصادر فإن قوات تابعة للأمن الداخلي وبأوامر من لطفي الحراري رئيس الجهاز، قامت بالقبض على فرج بومطاري بعد انتشار نبأ ترشيحه خلفا للصديق الكبير ضمن مشاورات بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة.

وأوضحت المصادر أن بومطاري دخل طرابلس عبر مطار معيتيقة الدولي بلا أي تحفظ أمني عليه في المنظومة وزار مكتب النائب العام و أكد له عدم وجود أي قيود ضده، مشيرةً إلى أن الكبير عبر قبل يومين في اجتماع مع المنفي والدبيبة عن استيائه من نبأ ترشيح بومطاري، خلفًا له.