السفير الروسي لـ”عون”: يجب تفعيل لقاءات التعاون حول النفط والغاز في أقرب فرصة

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “محمد عون” سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا “حيدر رشيد اغانين” والوفد المرافق له، والذي عبر عن عمق العلاقة التاريخية بين بلاده وليبيا والتي تحكمها المصالح المشتركة.

وطالب السفير الروسي، في بيان للوزارة، بالبدء في حل كل العوائق بين البلدين للانطلاق من خلال تفعيل اللجنة التي شكلت في عام 1995 والمباشرة في اللقاءات التشاورية باعتبارها تهتم بالتعاون في كافة المجالات بما فيها النفط والغاز ويجب ان تبدأ هذه اللقاءات في أقرب فرصة.

وأشاد الوزير في كلمته بعمق العلاقة بين البلدين وخاصة في مجال النفط والغاز، منوهاً أن يكون الدور الروسي مع الدول الأخرى فعال من أجل استقرار ليبيا؛ لأن ذلك سيعود بالفائدة على الجميع لما تزخر به ليبيا من ثروات نفطية وغازية هائلة ومعادن ومصادر الطاقة البديلة وساحل طويل تعود بالفائدة على جميع الأطراف ، وأنه بامكان الشركات الروسية المشاركة في الجولة الاستكشافية، بحيث يكون البدء من خلال تفعيل اللجنة المشتركة.