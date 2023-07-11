مستشار سابق لعملية الكرامة يلوح بقرب الإفراج عن هانيبال القذافي

قال المستشار السابق لعملية الكرامة رمزي الرميح أن اختطاف هانيبال القذافي هدفه فقط الابتزاز السياسي لأخيه سيف الإسلام القذافي

وأضاف الرميح في تصريحات تلفزيونية، أن القيادي البارز بحركة أمل عضو مجلس النواب اللبناني علي حسن خليل والمعاون السياسي لنبيه بري صرح بأن ملف هانيبال القذافي بيد القضاء وأنه لا ادعاء عليه من الحركة .

وتابع الرميح، قائلًا : أن ” شخصيات لبنانية قريبة جدًا من هذا الملف أبلغتني أن هذا التصريح هو تمهيد للإفراج عن هانيبال القذافي”.

وأشار الرميح الى أن هناك إحراج قوي جدًا للبنان وللقضاء اللبناني إزاء ملف هانيبال لأنه لا توجد أي تهمة استطاع القضاء اللبناني أن يقنع بها أحد إزاء هانيبال.

وقال الرميح :”لن نقبل مُطلقًا أن يتم خطف مواطن ليبي بهذه الطريقة لمدة 8 سنوات حتى لو كان أكبر مُجرم”.

ولفت الرميح الى أن هانيبال يعاني الأمرين من الظلم المعنوي والجسدي مشيرًا الى أن ليبيا تمتلك قضاء وقادرة على محاكمة أي ليبي.

وأضاف الرميح أن تهديد اتحاد القبائل الليبية بمعاملة اللبنانيين بالمثل يأتي كرد على حركة أمل التي تتعامل بطريقة الثأر.

وأكمل الرميح قائلًا :”لهانيبال القذافي الحق المعنوي والمادي في المطالبة بكل أنواع التعويض ضد ما تعرض له”.

وحمل الرميح، سوريا المسؤولية القانونية والسياسية والأمنية والاجتماعية عن سلامة هانيبال القذافي كونه تم اختطافه من أراضيها.