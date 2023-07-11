مديرية امن طرابلس تعلن عودة الطفل التائه لذويه

أعلنت مديرية امن طرابلس، اليوم الاربعاء عودة الطفل التائه لذويه خلال ساعات من نشر اعلان عنه عبر منصتها .

ووجه مكتب العلاقات العامة بمديرية امن طرابلس الشكر والتقدير إلى منتسبي مركز شرطة الفرناج الذين عثرو على الطفل التائه و احتضنوه خلال فترة اعلان عن تواجده لديهم، .

وتبين أن الطفل ضاع من والديه في منطقة سوق الجمعة و تم تقديم بلاغ عن ضياعه لدى مركز شرطة سوق الجمعة ، ولقد حضر والد الطفل بعد سماعه بإعلان المديرية بشأن ابنه لمركز شرطة الفرناج .

و تم نقل الطفل ووالده لمركز سوق الجمعة لقفل محضر الضياع ، ووجه والد الطفل الضائع والذي استلمه بحضور قسم حماية الاسرة و الطفل ، عن عميق شكره وتقديره لمديرية امن طرابلس .