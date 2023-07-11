تعليم الدبيبة تبحث الخطة التدريبية لـ25 معلم فئات خاصة من مراقبات طرابلس

ناقشت اللجنة المشكلة من وزير التربية والتعليم لتنفيذ اتفاقية التعاون مع المركز الوطني لتشخيص وعلاج التوحد، مع المركز الوطني، الخطة التدريبية لـ 25 معلما ومعلمة للفئات الخاصة من مراقبات التعليم ببلديات طرابلس الكبرى.

وبحث الاجتماع الثالث الذي عقد بالمركز الوطني لتشخيص وعلاج التوحد، تجهيز 4 فصول تعليمية وَمتابعة تلاميذ التوحد الذين جرى دمجهم في مدارس مُراقبة تعليم أبوسليم.

كما تناول الاجتماع إقامة دورة تدريبية للمُعلّمات على كيفية استخدام أركان غرفة المنتسوري، والإعداد لدمج عدد من التلاميذ الذين جرى تأهيلهم بالمركز لنقلهم لمدارس الاندماج حسب مقر سكن الطالب، والتجهيز لزيارة بعض المناطق الجنوبية والشرقية والغربية للحصر والتشخيص، والتوعية لأطفال التوحد وأُسرهم. بحسب بيان عن منصة “حكومتنا” عبر فيسبوك.