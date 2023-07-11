عقب وفاة مواطنة في معبر رأس اجدير..الداخلية تؤكد تغيير الأطقم الأمنية في المعبر

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أكدت وزارة الخاريحة في حكومة الوحدة الوطينة وفاة مواطنة ليبية تبلغ 63 عاما نتيجة الانتظار لساعات طويلة في معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أنه بات لزاما المضي في مسار تسهيل انسياب حركتي الدخول والخروج بالمعبر البري.

ونوهت وزارة الداخلية إلى أن توجيهات مجلس الوزراء أكدت على بضرورة الابتعاد عن الجوانب النمطية في أداء الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلنت الوزارة أنها تعتزم تغيير الأطقم الأمنية وتكليف أعضاء مدربين يتمتعون بالمهنية المطلوبة لتحسين الخدمات في معبر رأس اجدير البري.