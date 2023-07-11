| حفتر وباتيلي يؤكدان ضرورة الدفع باتجاه إجراء الانتخابات في ليبيا

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2023/07/11 على الساعة 23:16

: أكد قائد قوات “القيادة العامة” المشير خليفة حفتر والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي ضرورة الدفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك بعدما تباحثا حول آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال حفتر لباتيلي ووفدًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمكتبه في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلن مكتب إعلام القيادة العامة على “فيسبوك”.

وقال باتيلي عبر حسابه علي “تويتر”، “التقيت اليوم في مدينة بنغازي بالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أجرينا نقاشات مثمرة حول الوضع السياسي الراهن، واتفقنا على ضرورة معالجة القضايا الخلافية في مشروعي قانوني الانتخابات.

وأضاف المبعوث الأممي “كما أكدنا على أهمية مشاركة وقبول جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمهد لإجراء انتخابات ناجحة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي.