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السفارة الليبية في أوكرانيا تعلن استئناف عمل منظومة جوازات السفر بالقسم القنصلي

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أعلنت السفارة الليبية في أوكرانيا عن استئناف عمل منظومة جوازات السفر بالقسم القنصلي، اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.

وأكدت السفارة أنه على الليبيين المقيمين والطلبة الراغبين في استخراج جوازات سفر جديدة، التواصل مع القسم القنصلي بالسفارة لتحديدموعد التصوير.

ونوهت السفارة الليبية في كييف، إلى أنه على من قام بالتصوير خلال الفترة الماضية، التواصل مع القسم القنصلي لاستلام جوازات السفرالخاصة بهم.

والجدير بالذكر أن السفارة الليبية في أوكراني، كانت قد وفرت محطة تصوير بقسمها القنصلي لاستخراج جوازات سفر الجالية الليبية فيأوكرانيا مارس الماضي.

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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