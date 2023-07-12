خلال لقائه ألبيريني..الدبيبة يؤكد على عقد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تفعيل نتائج زيارته الأخيرة إلى روما بشأن عقد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي.

وطالب الدبيبة خلال لقائه سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني بتوحيد الجهود المشتركة مع إيطاليا في محاربة الهجرة غير النظامية.

ومن جانبه، أوضح ألبيريني جهود السفارة الإيطالية في زيادة عدد التأشيرات المقترحة، واستكمال جهود البلدين في فتح المجال الجوي الذي سينطلق في سبتمبر المقبل.

وأكد السفير الإيطالي، دعم إيطاليا لكافة الجهود الدولية لدعم إنجاز الانتخابات وفق قوانين عادلة.