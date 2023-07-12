| الدبيبة يبحث مع وزير خارجية مالطا ملفي مكافحة الهجرة والطاقة

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2023/07/11 على الساعة 22:56

: بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع وزير الخارجية المالطي إيان بورغ، مجموعة من الملفات، من بينها مكافحة الهجرة غير النظامية، ودعم جهود اللجان المشتركة في مجال الطاقات البديلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة علي “فيسبوك”، إن لقاءه مع بورغ بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة؛ لكن تم التركيز بشكل أكبر على تطورات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، إلى جانب ملف الطاقة.

وأكد وزير خارجية مالطا دعم بلاده للجهود المبذولة في سبيل إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة، وإنهاء المراحل الانتقالية، مشيداً “بالاستقرار الذي تشهده ليبيا في ظل حكومة الوحدة الوطنية”.

ووصل وزير الخارجية المالطي والوفد المرافق له إلى طرابلس، مساء الاثنين؛ حيث التقى نظيرته بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، وجرى خلال الاجتماع مناقشة إجراءات حكومتَي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية التاريخية بين ليبيا ومالطا، في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء أكد الجانبان التزامهما تعزيز التعاون المثمر، والارتقاء به إلى مستويات أشمل، خدمةً لتطلعات البلدين والشعبين الصديقين؛ خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقات المتجددة والتعامل مع ملف الهجرة.

كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع المحلية في ليبيا، والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار فيها، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.