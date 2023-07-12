“حفتر” و”باتيلي” يتفقان على ضرورة معالجة الخلافات بقوانين الانتخابات الليبية

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بمكتبه بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، وفد من بعثة الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وقال المكتب الإعلامي لقيادة الجيش، إنه تم خلال اللقاء التباحث حول آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية، مؤكدين على ضرورة الدفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من جهة أخرى قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر إنه أجرى نقاشات مثمرة مع المشير خليفة حفتر حول الوضع السياسي الراهن، واتفقا على ضرورة معالجة القضايا الخلافية في مشروعي قانوني الانتخابات.

كما أكدا على أهمية مشاركة وقبول جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمهد لإجراء انتخابات ناجحة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي.

وكان باتيلي، أصدر أمس الاثنين، بيان قال فيه إنه أبلغ مجلس الأمن بشأن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.

وذكر أنه وفي الأسابيع المقبلة، سوف يكثف تواصله مع المؤسسات الليبية الرئيسية بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات.