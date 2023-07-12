الفلاح: المشري اتخذ قراره بالتصويت على خارطة الطريق رغم اعتراض بعض الأعضاء

الوطن|رصد

أكدت عضو مجلس الدولة ماجدة الفلاح أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري أصر على اعتماد خارطة الطريق رغم اعتراض العديد من الأعضاء على عدم قانونية التصويت لمخالفته للنظام الداخلي.

وأضافت الفلاح في تصريحات صحفية أن بعض الأعضاء طالبوا بالتصويت على الخارطة خلال جلسة اليوم، بينما رفض آخرون التصويت، مشيرةً إلى أن المشري اتخذ قراره بالتصويت على المقترح.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الخارطة لم تتحصل على الثلثين بحسب اللائحة، مؤكدةً أن التسرع في اتخاذ القرار سيزيد من انقسامات المجلس.

وختمت الفلاح تصريحاتها قائلةً “بعض الأعضاء رفضوا الخارطة وآخرون قبلوا ما جاء فيها”، مشيرةً إلى أن بعض الأعضاء قبلوا الخارطة مع المطالبة بإجراء بعض التعديلات عليها.