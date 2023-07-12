كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تدعو لتكثيف النقاشات حول خارطة الطريق

أعلنت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، أنها شاركت في التصويت على الاعتماد المبدئي لخارطة الطريق.

وأضافت “كتلة التوافق” في بيان صادر عنها، أنها تتطلع إلى تكثيف النقاشات والمداولات حول خارطة الطريق في الأيام القادمة من قبل اللجان وصولاً لاعتماد صيغة نهائية توافقية الأيام القريبة القادمة.

وكان مجلس الدولة قد أقر في جلسة أمس الثلاثاء، مقترح “خارطة طريق” بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

ونص المقترح على “تشكيل حكومة جديدة لتأمين وتنفيذ الانتخابات، وإجراء الانتخابات خلال 240 يوما من تاريخ إقرار القوانين الانتخابية”.