كرموس: مجلس الدولة وافق على خارطة الطريق المقترحة من المشري وصالح

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أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، أن المجلس وافق في جلسة الثلاثاء على خارطة الطريق المقترحة من رئيس المجلس خالد المشري و رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول المسار التنفيذي والانتخابي.

وأضاف كرموس في تصريحات لتفلزيون المسار أنه تم تضمين ملاحظات بعض النواب حول خارطة الطريق على أن تدرج في الفترة القادمة.

وأشار عضو المجلس إلى أن 34 عضوا صوتوا بالموافقة من أصل 56 عضوا حضروا جلسة يوم الثلاثاء.

ولفت كرومس إلى أن قرارات جلسة المجلس يوم الثلاثاء قانونية بحكم أن الجلسات المؤجلة لا تحتاج لنصاب قانوني.