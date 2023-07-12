ليبيا.. “دبيبة” يطالب إيطاليا بتفعيل نتائج زيارته الأخيرة إلى روما

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن دبيبة، أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين، مشدداً على ضرورة تفعيل نتائج زيارته الأخيرة إلى روما بشأن عقد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، وتوحيد الجهود المشتركة في محاربة الهجرة غير النظامية.

من جهته أوضح السفير الإيطالي لدبيبة، جهود سفارة بلاده في زيادة عدد التأشيرات المقترحة، واستكمال جهود البلدين في فتح المجال الجوي الذي سينطلق في سبتمبر المقبل، وزيادة التعاون الفني في مختلف القطاعات الحكومية بالبلدين.

كما أكد السفير الإيطالي على دعم بلاده لكافة الجهود الدولية لدعم إنجاز الانتخابات وفق قوانين عادلة.

وكان دبيبة زار إيطاليا في يونيو الماضي رفقة وفد وزاري، ووقعت حكومة الوحدة مذكرات تفاهم مع الحكومة الإيطالية في مجالات النفط والغاز الطبيعي والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس والربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود وتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري.

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