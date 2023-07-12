وزارة التعليم المنتهية تبحث اتفاقية التعاون والشراكة مع المركز الوطني لتشخيص وعلاج التوحد

عقد وزير التربية والتعليم بالحكومة المنتهية، بِمقر المركز الوطني لِتشخيص وَعلاج التوحد، الاجتماع الدوري الثالث للجنة المشكلة من قبله لتنفيذ اتفاقية التعاون والشراكة بين المركز والوزارة.

وناقش الاجتماع الخُطة التدريبية لِعدد 25 مُعلِّم وَمُعلِّمة فِئات خاصة من مراقبات التَّعليم ببلدِيات طرابلس الكُبرى، وتجهيز عَدد 4 فصول تعليمية، وَمتابعه تلامِيذ التوحد الذين تم دمجهم بِمدارس مُراقبة تعليم أبوسليم.

كَما تناول الاِجتماع إقامة دورة تدريبية للمُعلِّمات على كيفية اِستخدام أركان غرفة المنتسوري، والإعداد لِدمج عَدد من التلامِيذ الذين تم تأهِيلهم بالمركز لِنقلهم لِمدارس الاِندماج حَسب مقر سكن الطالب، ومتابعتهم من خِلال اللجنة المُشرفة على تنفيذ الاِتِّفاقية، وَمشاركة إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة فِي القافلة التي يُنظِّمها المركز لِزيارة بعض المناطق الجنوبية، والشرقية، والغربية للحصر، والتشخيص، والتوعية لأطفال التوحد وأُسرهم.