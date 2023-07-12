مفوضية المجتمع المدني تحذر من تنظيم أي نشاط دون التنسيق مع مكاتبها

طالب عبد الحق محمد القريد رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي جميع منظمات المجتمع المدني المحلية بعدم القيام بأي نشاط أو المشاركة فيه بدون التنسيق مع مكاتب الفروع التابعة للمفوضية بالبلديات.

ووجهت مفوضية المجتمع المدني في خطاب لها جميع مدراء الفروع والمكاتب للفت نظر كل منظمة أو جمعية تقوم أو تشارك في أي نشاط داخل نطاق الفرعأو المكتب، مشيرة إلى ان المخول بمتابعة عمل منظمات المجتمع المدني هو الفرع أو المكتب الموجود بالبلدية.

وذكر الخطاب، أنه “حتى يتسنى للمجتمع المدني تنظيم نفسه لابد من التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة وهي بالنسبة للمجتمع المدني تتمثل في رئيس الفرع ومدير المكتب بكل بلدية، ولذا نؤكد على عدم القيام بين نشاط أو المشاركة فيه إلا بالتنسيق مع فروع ومكاتب المفوضية فقط.