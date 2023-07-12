بريطانيا تدعو قادة ليبيا لاتخاذ حلول وسط لإيجاد توزيع عادل للموارد العامة

علقت السفارة البريطانية لدى ليبيا على قرار المجلس الرئاسي الليبي تشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية برئاسة رئيس المجلس محمد المنفي.

وقالت السفارة البريطانية في بيان: “تقدر المملكة المتحدة جهود المجلس الرئاسي للجمع بين المؤسسات من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية”.

وأضافت: “نحث قادة ليبيا على وضع الشعب الليبي أولاً واتخاذ الخيارات والحلول الوسط اللازمة لإيجاد توزيع عادل ومنصف للموارد العامة الليبية”.

وكان المجلس الرئاسي الليبي أصدر مجتمعاً، الخميس الماضي، قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية.

وينص قرار المجلس الرئاسي الذي حمل رقم (18) لسنة 2023، والذي جاء بعد الاتفاق مع مختلف المؤسسات الوطنية، على أن تتكون اللجنة من رئيس ونائب بالإضافة إلى 17 عضواً.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

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