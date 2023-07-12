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“شكشك” يبحث مستجدات إعداد التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2022

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/ متابعات

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك رفقة وكيل الديوان علاء المسلاتي مع مديري الإدارات العامة والمكاتب الفنية.

وبحث شكشك آلية إعداد التقرير السنوي للديوان للعام 2022، وفق الجدول الزمني المحدد، بالإضافة لسير العمل بالخطة التشغيلية للديوان العام الجاري 2023.

وبحث الاجتماع هيكلية التحول الرقمي و اعتماد أدلة العمل الرقابي و مراحل انجاز منظومة المهام الرقابية الالكترونية.

وشدد رئيس الديوان على ضرورة الالتزام بالخطة التشغيلية المعتمدة ، و إنجاز الأعمال في المدة المحددة بجودة عالية، مع الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

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التقرير السنوي للديوان للعام 2022 خالد شكشك ديوان المحاسبة ليبيا

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الوطن الليبية

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