“أبو زريبة” ومدير أمن الأبيار يبحثان سبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، مع مدير مديرية أمن الأبيار اللواء إدريس السعيطي عددا من الموضوعات الأمنية المُلحة، بما فيذلك التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، وسُبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتطرق الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة في بنغازي، إلى استعراض المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المديرية ومنتسبيها، وإيجاد حلولًا مناسبة لها.

وأكد أبوزريبة أهمية العمل الجماعي والتعاون المشترك بيّن الجهات الأمنية المختلفة، كما دعا إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بينها؛لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.