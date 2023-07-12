“الدبيبة” يبحث مع السفير الإيطالي محاربة الهجرة غير الشرعية

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بحث رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيرني تفعيل نتائج زيارته الأخيرة إلى روما بشأن عقد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، وتوحيد الجهود المشتركة في محاربة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح ألبيريني خلال لقائه الدبيبة اليوم الثلاثاء جهود السفارة الإيطالية في زيادة عدد التأشيرات المقترحة، واستكمال جهود البلدين في فتح المجال الجوي الذي سينطلق في سبتمبر المقبل، وزيادة التعاون الفني في مختلف القطاعات الحكومية بالبلدين، مؤكداً دعم إيطاليا لكل الجهود الدولية لدعم إنجاز الانتخابات وفق قوانين عادلة.