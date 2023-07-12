الدرقاش: حسنات حكومة الدبيبة واضحة لكل من له عقل

زعم مروان الدرقاش، المحلل السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن “حسنات حكومة الدبيبة واضحة لكل من له عقل”، على حد قوله.

وقال الدرقاش في تدوينة عبر حسابه بفيسبوك: “لا يملك النواب ومجلس الدولة استبدال الحكومة فالحكومة لم تأتي منهما بل جاءت نتيجة تصويت داخل لجنة 75 التي شكلتها ستيفاني وليمز بموافقة النواب والدولة”. وفق كلامه.

وتابع؛ “وبذلك يكونان قد تنازلا عن حقهما في تشكيل الحكومة للجنة 75 ولا يملك حق استبدال الحكومة إلا هذه اللجنة”. بحسب قوله.

وأردف الدرقاش أن “الحكومة أكثر شرعيةً من جسمين أكل عليهما الدهر وشرب ويصدق عليهما قول القائل (لقد هزلت حتى بدا من هزالها، كلاها و حتى سامها كل مفلس)”. على حد قوله.

وأكمل أنه “لم يعد أحد من الليبيين يلقي بالاً لما يصدر عن ثلة الحمقى الذي يدعون شرعيةً مزقوها بأيديهم ولاكوها بأفواههم ووطأوها بأقدامهم وكانوا هم أول كافرٍ بها”. بحسب تعبيره.

وختم موضحًا أن “حسنات هذه الحكومة قد بدت لكل ذي عقل وأعظم حسناتها أنكم تبغضونها وتتآمرون للإطاحة بها”. على حد قوله.

وكان مجلس الدولة قد أقر في جلسة أمس الثلاثاء، مقترح “خارطة طريق” بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

ونص المقترح على “تشكيل حكومة جديدة لتأمين وتنفيذ الانتخابات، وإجراء الانتخابات خلال 240 يوما من تاريخ إقرار القوانين الانتخابية”.