أجواء معتدلة نسبياً في عموم البلاد ورطبة في المناطق الساحلية

الوطن| رصد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسود أجواء معتدلة نسبياً في حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.
راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-32)مْ على المناطق الساحلية، (34-37)مْ على الدواخل، وتسجل زيادة من يوم الجمعة.
الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ, وتصل على اجدابيا إلى (37)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الجمعة.
الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42)مْ.
الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-38)مْ.
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