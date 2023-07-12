أجواء معتدلة نسبياً في عموم البلاد ورطبة في المناطق الساحلية

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسود أجواء معتدلة نسبياً في حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-32)مْ على المناطق الساحلية، (34-37)مْ على الدواخل، وتسجل زيادة من يوم الجمعة.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ, وتصل على اجدابيا إلى (37)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الجمعة.