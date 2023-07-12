السفير الروسي: القضية الأوكرانية ليست عقبة أمام علاقاتنا مع ليبيا

الوطن| رصد

أكد السفير الروسي في ليبيا أيدار أغانين إن القضية الأوكرانية لا تشكل عقبة أمام تطوير علاقات بلاده الكاملة مع ليبيا، بما في ذلك فيمجال التعاون العسكري التقني.

وأضاف أغانين في مقابلة له،“أن تكثيف العلاقات مع ليبيا سيبدأ بالتعليم والطب والتجارة وتوريد المحاصيل الزراعية والزيوت، ويمكنلروسيا أن تساعد السلطات الليبية في ملف الهجرة وتهريب المخدرات والنفط عبر وزارة الداخلية“.

مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الرئاسة والحكومة أبدوا استعدادهم لحضور القمة الروسية الأفريقية المرتقبة في سان بطرسبرج.