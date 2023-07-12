الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة نسبياً والحرارة تصل لـ 42 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، اعتدالا نسبيا في حالة الطقس على معظم مناطق البلاد، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة بين 29 و42 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 29 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و37 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة من يوم الجمعة.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و33 درجة مئوية، تصل إلى 37 درجة مئوية على أجدابيا، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الجمعة.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و42 درجة مئوية.

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وأخيرا (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و38 درجة مئوية.