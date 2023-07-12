فلاح: إسراع المشري بتمرير القرارات بشأن القوانين الانتخابية لن يخرج البلاد من أزمتها

الوطن| رصد

قالت عضو مجلس الدولة ماجدة فلاح إن جلسة مجلس الدولة اليوم عقدت بعد أن تعذر عقدها يوم أمس لعدم تحقق النصاب لمناقشة مقترح خارطة الطريق.

وأضافت فلاح أنه تم التصويت على القوانين الانتخابية بعد حصولها على 34 صوتا من 56 صوتا أي لم تتحصل على الثلثين.

وتابعت ” إسراع المشري بتمرير القرارات لن يخرج البلاد من أزمتها، وعدم حرص الرئاسة على الوصول للتوافق حول الخارطة سيزيد من انقسام المجلس وإطالة الأزمة وحالة عدم الاستقرار”.

” كان هناك تسرع من رئاسة المجلس في التصويت على الخارطة الجديدة ولم تعطِ فرصة كافية لنقاشها ونتيجة التصويت مخالفة للائحة الداخلية للمجلس” وفق فلاح.

وختمت أن الجلسة بحسب المادة 55 من اللائحة منعقدة بالثلث، والتصويت فيها حسب المادة 100 من اللائحة بالثلثين وهذا ما لم يحدث في جلسة اليوم.