شاهد.. حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، اعتدال نسبي في حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-32)مْ على المناطق الساحلية، (34-37)مْ على الدواخل، وتسجل زيادة من يوم الجمعة.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ, وتصل على اجدابيا إلى (37)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الجمعة.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-38)مْ.