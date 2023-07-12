كوكلة: تصويت مجلس الدولة على مقترح خارطة الطريق تمّ بنصاب صحيح

أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري منى كوكلة، أن “تصويت مجلس الدولة على مقترح خارطة الطريق تمّ بنصاب صحيح”.

وقالت كوكلة، في تصريح صحفي، “صوتنا على مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية بنصاب صحيح”.

وأوضحت أنه “لضمان الوصول لأكبر قدر من التوافق يعتبر القبول بالخارطة مبدئيا وأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من السادة الأعضاء”.

وكان مجلس الدولة قد أقر في جلسة أمس الثلاثاء، مقترح “خارطة طريق” بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

ونص المقترح على “تشكيل حكومة جديدة لتأمين وتنفيذ الانتخابات، وإجراء الانتخابات خلال 240 يوما من تاريخ إقرار القوانين الانتخابية”.