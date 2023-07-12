اتفاق أممي إيطالي ألماني على أهمية إتفاق الأطراف الليبية للوصول إلى الانتخابات

ليبيا – التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي بالسفير الألماني مايكل أونماخت وناقش معه أهمية وجود إطار قانوني للانتخابات يكون توافقياً وقابلاً للتطبيق.

وأكد الجانبين بحسب تغريده نشرها باتيلي على منصة “تويتر” ضرورة تجنب أي خطوات أحادية الجانب وأهمية أن يعمل الفرقاء الليبيون معًا لإيجاد حلول للأزمة تكون مبنية على التوافق.

كما اجتمع باتيلي في وقت سابق أمس الإثنين بالسفير الإيطالي جيانلوكا ألبريني حيث تم بحث دعم إيطاليا المستمر لليبيا.

وقد جدد ألبريني التأكيد على دعم حكومة بلاده لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجهودها في تسهيل حل ليبي شامل يهيئ لتجاوز الانسداد الراهن.

واتفق باتيلي مع السفيرين على أهمية أن يتوصل جميع الأطراف إلى إجماع وطني يضع البلاد على طريق الانتخابات، مشدداً على أن استقرار ليبيا أمر بالغ الأهمية لازدهار شعبها وجيرانها.