رئيس مؤسسة الإعلام: لا تصدقوني إذا قلت لكم إن هناك مشروعاً وطنياً حقيقياً لبناء الدولة 

أكد محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، أن ما يتردد حول وجود مشروع وطني حقيقي لاستعادة سيادة ليبيا مجرد أكاذيب.

وقال بعيو، في منشور عبر حسابه على فيسبوك؛ “لا تصدقوا الأكاذيب ولا تصدقوني حتى أنا إذا قلت لكم إن هناك مشروعاً وطنياً حقيقياً لبناء الدولة واستعادة السيادة وعودة ثروات الليبيين إليهم وإعادة الشرعية للشعب عبر صناديق الإقتراع”.

وأضاف “كل من في المشهد للأسف لا مشروع لهم غير النفوذ والنقود”.

وختم بعيو موضحًا؛ “انتهى الكلام لكن لن تنتهي المقاومة”.