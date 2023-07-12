الاتحاد العام لمستخدمي شركة الخليج يرفض قانون (2023/18 ) بشأن المرتبات

العنوان

أعلن الاتحاد العام لمستخدمي شركة الخليج العربي للنفط رفضهم القانون رقم (2023/18 ) بشأن المرتبات.

وطالب الاتحاد في بيان له وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط بعدم تطبيق هذا القانون ورفضه بشكل واضح وصريح والوقوف مع مستخدميها صراحة والمطالبة بعدم شمول العاملين بقطاع النفط به.

وأعلن الاتحاد العام لمستخدمي شركة الخليج العربي للنفط رفضه اتخاذ أنصاف الحلول في هذا الشأن.

وأكد الاتحاد أنه في حالة الإصرار على تنفيذ هذا القانون سيتم وقف الإنتاج بجميع مواقع الشركة.

وحمل الاتحاد العام لمستخدمي الشركة الجهة التي أصدرت هذا القانون جميع التبعيات.