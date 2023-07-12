عن توقيف بومطاري.. حمزة: لا يقبل الاحتجاز التعسفي دون مصوغ قانوني

أدان الناشط الحقوقي، أحمد حمزة، توقيف وزير المالية الأسبق بحكومة “الوفاق الوطني” منتهية الولاية، في مطار معيتيقة ثم إطلاق سراحه دون اتهام.

كتب قائلًا على تويتر معلقا على صورة بومطاري والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي “لا يمكن القبول بإستمرار أعمال الترهيب والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للحرية دونما أي أساس أو مصوغ قانوني لتصفية الحسابات الشخصية أو السياسية بحق أي مواطن بغض النظر عن صفته ومنصبه ووضعه، وهذه الممارسات الخارجه عن القانون تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون”