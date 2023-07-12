أوحيدة يحذر من استغلال الحرب في السودان لتمرير مؤامرة في ليبيا

حذر عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة، من استغلال ظروف الحرب في السودان، لفتح المجال لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين على الأراضي الليبية، ضمن ما وصفه بمؤامرة اختلاق نزوح من السودان إلى ليبيا.

وقال أوحيدة، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، إن معلومات مؤكدة وصلته من مصادر موثوقة بأن أشخاص يتبعون مؤسسة تتبع الأمم المتحدة تتواصل مع سائقين ومكاتب نقل في مدينة الكفرة يقدمون عروض مغرية لنقل عائلات من الحدود الليبيية السودانية إلى مدينة الكفرة مقابل 2000 الفين دينار للفرد الواحد ومنها عائلات قادمة من ولاية دنقله الآمنة .

وأضاف اوحيدة، أنه لا إمكانية لنزوح عائلات من السودان إلى ليبيا لصعوبة الوصول عبر صحراء قاحلة تفوق مسافتها 1000 كم لا حياة فيها، مستغربا هل يعتبر ذلك أمرا طبيعيا، كما هو الحال بالنسبة لتهريب الهجرة غير القانونية من أفريقيا إلى شمال ليبيا على ضفاف المتوسط تصل تكلفة الفرد فيها إلى 20000 عشرين ألف دولار امريكي.

وتسأل البرلماني الليبي، من وراء هذه المؤامرة؟ وما الهدف منها؟ ومن يدفع تكاليف نقل من يسمون بالنازحين وبعضهم من مناطق لم تشهد أي توترات أمنية في السودان مثل ولاية دنقله .؟ مختتما هل المهاجر أو النازح البائس يمتلك أجرة النقل الباهظة هذه ؟.