نسيم نائل: زودنا مستشفى طرابلس بجهاز قلب متطور

أكد مدير مكتب التوعية والإعلام بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، نسيم نائل، أن مستشفى طرابلس الطبي باشرت “إجراء عمليات قلب مفتوح وعملية جراحة الأورام، كما قمنا بتزويد المستشفى بجهاز قلب متطور”.

وقال نائل؛ في تصريح صحفي، “خلال الأيام القادمة سنقوم بصيانة قسم جراحة الصدر وتجهيز غرفة عمليات كاملة وغرفة عناية متطورة بمستشفى طرابلس الطبي”.

وتابع؛ قمنا بإجراء 6 عمليات زراعة قوقعة في مركز مصراتة الطبي وسيكون هناك عمليات في مدينة صبراتة الفترة القادمة من أجل دعم وتطوير الخدمات العلاجية”.

وختم نائل موضحًا أن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، يحاول “توطين العلاج بالداخل لتخفيف العبء عن المواطن تجنيب الدولة تكلفة العلاج بالخارج”.