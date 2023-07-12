ليبيا الان

الصول: نريد إجراء الانتخابات في أقرب وقت 

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس النواب علي الصول، أنه “إذا ألغيت جلسة يوم 26 يونيو الماضي، غير الشرعية التي ترتبت عليها عدة أمور غير قانونية، فسنحضر الجلسة المقبلة” بحسب كلامه

وقال الصول، في تصريح صحفي، “سنناقش في الجلسة المقبلة خارطة الطريق، ولدينا ملاحظات عليها، ولكن لن نكون معرقلين لأننا نريد إجراء الانتخابات في أقرب وقت”.

وتابع؛ “أنا متفائل بأنّ الجلسة القادمة ستكون جلسة جيدة وستُحلّ فيها جميع الإشكاليات”.

وختم موضحًا أن “أعضاء مجلس الدولة المعارضون للتصويت على خارطة الطريق، يريدون استمرار الأزمة الليبية”.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قد صرح أمس الثلاثاء، أنه تقرر “تأجيل جلسة مجلس النواب إلى يوم الثلاثاء بعد القادم الموافق 25 يوليو 2023 لمزيد من التشاور حول بنود جدول أعمال المجلس”.

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صحيفة الساعة 24

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