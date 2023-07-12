الأهلي بنغازي والاتحاد يطالبان بطاقم تحكيم أوربيين في الجولة الأخيرة

طالب الأهلي بنغازي والاتحاد، لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بضرورة تعيين أطقم تحكيم دولية من أوروبا خاصة لتقنية الفيديو، في الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري.

وشدد الناديان في بيانات رسمية أن هذه الخطابات تأتي من أجل منافسة شريفة بين الجميع.

وأكد الناديان أنهما لن يلعبا إلا بعد توفير شروط النزاهة والعدل.

وستكون الجولة الأخيرة من سداسي التتويج حاسمة حين يواجه الأهلي بنغازي نظيره أبوسليم، ويلتقي الأهلي طرابلس بالاتحاد.

ويحتاج الأهلي بنغازي للفوز، وتعثر الأهلي طرابلس بالخسارة أو التعادل لحصد اللقب.

ويتصدر الأهلي طرابلس سداسي التتويج بالدوري الليبي الممتاز برصيد 10 نقاط بعد 3 انتصارات وتعادل، ويحتل الأهلي بنغازي الترتيب الثاني برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة، ويلتقي النصر بجاره الهلال في مباراة مهمة لتحديد المتأهل لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.