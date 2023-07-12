وزير شباب الدبيبة يسافر إلى أندونيسيا لتوضيح برامج  ومبادرات خطة “عودة الحياة”

التقى وزير الشباب بحكومة الدبيبة، فتح الله الزني أمس الثلاثاء، بوزير الشباب والرياضة بالجمهورية الأندونيسية، ديتو أرياتيدجوا، بالعاصمة جاكرتا.

وأوضحت صفحة وزارة الشباب، على فيسبوك، في بيان، أنه رافق وزير الشباب في زيارته لنظيره؛ سفير ليبيا بأندونيسيا زكريا محمد المغربي.

وأفاد البيان أنه “جرى خلال اللقاء بحث عدة مواضيع متعلقة بالشأن الشبابي على الصعيد الإقليمي والدولي”.

وتابع البيان، أن “الزني أوضح لنظيره العديد من المبادرات والبرامج من خطة عودة الحياة للمرافق والبرامج الشبابية التي أطلقتها حكومة الدبيبة “.

وأردف البيان، أن “الطرفين ناقشا عدة موضوعات في إطار اهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بعد غياب طويل لهذا التعاون خاصة في مجال الشباب”.

“واتفق الجانبان على إقامة إتفاقية تعاون مشترك في مجال بناء قدرات القادة والتبادل الشبابي ومكافحة فكر الغلو والتطرف في أوساط الشباب وتنسيق المواقف في إطار حركة دول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي” بحسب البيان.

وختم البيان موضحًا أن وزير الشباب أكد على الفائدة الكبرى التي تساهم بها برامج التبادل الشبابي بين مختلف الدول والتي تتيح للشباب التعرف على الحضارات وتبادل الثقافات”.