الجالي يحسم موقف كمارا من مواجهة أبوسليم

قال فتحي الجالي، المدير التنفيذي ورئيس بعثة الأهلي بنغازي، إنهم وصلوا إلى مدينة سوسة الإثنين، وبدأ الفريق التحضيرات استعداداً لمواجهته الأخيرة أمام أبوسليم.

وسيواجه الأهلي بنغازي منافسه أبوسليم، يوم الخميس المقبل، في آخر جولات سداسي التتويج.

وفي حالة فوز الأهلي بنغازي، وتعثر الأهلي طرابلس بالخسارة أو التعادل أمام الاتحاد، فسيتوج باللقب.

وتابع الجالي في تصريح خاص لكووورة: “الحمد لله لا توجد أي إصابات أو غيابات، الكل متواجد، وسيكون عمر كمارا حاضراً بعد اكتمال فترة الإيقاف”.

وأضاف: “الحمد لله معنويات الجميع عالية، وبعون الله سندخل مواجهة أبوسليم والعين على الـ3 نقاط ولا شيء غير الفوز”.

وختم: “نطمئن الجمهور الأهلاوي الكبير في كافة ربوع ليبيا حول أننا سنقاتل من أجل الفوز، ولا بديل عنه، وبعون الله سنعود بلقب البطولة”.