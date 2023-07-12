| الحامي:اعتماد المجلس الأعلى للدولة خارطة الطريق مخالفة كبيرة

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2023/07/12 على الساعة 10:10

ليبيا المستقبل: قالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي،إن اعتماد المجلس خارطة الطريق هو مخالفة لكل نظم المجلس، لأنه جرى اعتمادها بعد حصولها على 34 صوتاً فقط.



وأكدت الحامي أن عدد الحضور في جلسة اليوم بلغ 57 عضواً، أي من المفترض أن تعتمد الخارطة بعد حصولها على 37 صوتا، حيث جرى التصويت بـ34 وهو مخالف.



ولفت إلى أن المكتب الإعلامي للمجلس صرح أنه اتفاق مبدئي، لأن رئيس المجلس خالد المشري على علم أن اعتماد الخارطة هو مخالفة كبيرة.



وشددت الحامي في تصريح صحفي لمنصة “فواصل” على أن خارطة طريق لحل أزمة ليبيا يتم التصويت عليها بعدد 34 صوتاً فقط، وهو تصويت ضعيف جداً، وهذا دليل واضح وصريح على عدم صحية الأمر.



– قبل التصويت على الخارطة لم يتم منحنا الوقت الكافي لمناقشتها بشكل واسع.