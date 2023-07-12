باتيلي: أجريت مناقشات مثمرة مع المشير حفتر حول الوضع السياسي في ليبيا

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إنه أجرى نقاشات مثمرة، مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، حول الوضع السياسي الراهن.

وكتب باتيلي، على حسابه بموقع “تويتر”، إن اللقاء الذي عُقِد في بنغازي الثلاثاء، اتفقنا خلاله على ضرورة معالجة القضايا الخلافية في مشروعي قانوني الانتخابات.

وتابع: “أكدنا أهمية مشاركة وقبول جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمهد لإجراء انتخابات ناجحة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي”.

وأمس، أكد المشير حفتر وباتيلي ضرورة الدفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك بعدما تباحثا حول آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية.

واستقبل المشير حفتر باتيلي ووفداً من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمكتبه في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي الثلاثاء، بحسب ما أعلن مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على فيسبوك.